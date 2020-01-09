Россия и мир
11:05 | 10.01.2020
По данным Forbes, в России появились два новых долларовых миллиардера
Как отмечает РИА «Новости», Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:39 | 10.01.2020
Парковку на Шарташе не запрещают из-за потерявшихся документов
15:15 | 10.01.2020
В Свердловской области грядет первое уголовное дело по продаже снюса
14:46 | 10.01.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего красноуфимца
14:33 | 10.01.2020
«Хохловка» приглашает на зимние программы
14:26 | 10.01.2020
В Екатеринбурге студентов вербуют в наркокурьеры через фейковые объявления о работе
14:08 | 10.01.2020
В 2020 году «прокачать» навыки в Пермском сетевом IT-университете смогут около 28 тысяч жителей Прикамья
13:58 | 10.01.2020
Жителя Алапаевска не пустили в Доминикану из-за кредита
13:26 | 10.01.2020
В Кольцово на сутки задержан рейс Екатеринбург – Норильск
12:57 | 10.01.2020
На благоустройство парков и скверов на Уралмаше в Екатеринбурге потратят 37 миллионов
12:14 | 10.01.2020
В Екатеринбурге пройдет традиционная «Лыжня России»
12:12 | 10.01.2020
За новогодние каникулы новые пермские трамваи бесплатно перевезли более 40 тысяч пассажиров
11:54 | 10.01.2020
В выходные в Перми похолодает
11:38 | 10.01.2020
Валерий Сухих: «Законодательное собрание станет эффективной площадкой для взаимодействия Государственной Думы и муниципалитетов»
11:18 | 10.01.2020
В Нижнем Тагиле задержали мужчин, подозреваемых в грабеже
10:49 | 10.01.2020
Из Екатеринбурга будут летать самолеты до Риги
10:40 | 10.01.2020
В Екатеринбурге за праздники более 9 тысяч горожан обращались в «скорую»
10:12 | 10.01.2020
В Кировграде из-за пожара эвакуировали жителей двухэтажки
09:46 | 10.01.2020
Силовики подвели итоги работы в новогодние каникулы в Екатеринбурге
09:30 | 10.01.2020
Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за ремонта
09:08 | 10.01.2020
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» со счетом 5:2
22:18 | 9.01.2020
На окраине Екатеринбурга выявили цех по производству «паленки»
20:03 | 9.01.2020
Под Екатеринбургом уничтожат 43 коробки снюса
19:51 | 9.01.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор участнику группы, организовавшей незаконный въезд в Россию 320 граждан Вьетнама
19:20 | 9.01.2020
В Качканаре сгорел жилой дом
18:58 | 9.01.2020
Главный ледовый городок Екатеринбурга принял 370 тысяч гостей
18:36 | 9.01.2020
Жителей Екатеринбурга ждут теплые выходные
18:16 | 9.01.2020
За новогодние праздники в Свердловской области произошло 145 пожаров
17:47 | 9.01.2020
Прокуратура обжаловала приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
17:42 | 9.01.2020
Часть взятки экс-мэра Каменска-Уральского пойдет в бюджет города
17:35 | 9.01.2020
В новогодние каникулы более 66 000 жителей Прикамья посетили краевые музеи бесплатно
17:13 | 9.01.2020
Тлеющую свалку на Уралмаше переоборудуют в снежный полигон