По данным Forbes, в России появились два новых долларовых миллиардера

11:05 | 10.01.2020

В России появились два новых долларовых миллиардера – это основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, пишет Forbes. Они обрели новый статус благодаря сделке по продаже своей компании американскому фонду Insight Partners за $5 млрд. По данным издания, весной 2019 года активы бизнесменов составляли еще $700 млн.



Как отмечает РИА «Новости», Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

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