12:18 | 9.01.2020

В Роструде сообщили, что в 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, сообщает РИА «Новости». Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.



Согласно утвержденному производственному календарю, россияне будут меньше работать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Кроме новогодних праздников короткие рабочие недели будут из-за Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня весны и труда, Дня Победы, Дня России, и Дня народного единства.

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