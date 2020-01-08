В результате падения двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

12:12 | 9.01.2020

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, сообщает телеканал Al-Mayadeen. В районе были слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.



«Две ракеты «Катюша» упали в зелёной зоне, жертв нет», — приводит сообщение пресс-службы органов безопасности Ирака РИА Новости.

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