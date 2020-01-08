По словам экспертов, Россия сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

11:38 | 9.01.2020

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, опрошенных «Известиями», достроить газопровод Россия сможет своими силами.



При этом в компании Nord Stream 2 рассказали, строительство «Северного потока — 2» активно продолжается. Из 2,46 тысяч километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи.



Также отмечается, что компания Allseas, остановившая работу из-за американских санкций, вернется к проекту. При этом как сказал гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, если этого не произойдет, у РФ есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский».

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