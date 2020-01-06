Иран нанес удар по американским базам в Ираке

11:38 | 8.01.2020

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня рано утром Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. Иранские военные назвали операцию «Мученик Сулеймани» и сообщили, что удар был местью за убийство генерала. Согласно данным агентства Reuters, всего было выпущено более десятка баллистических ракет.



На данный момент США оценивают нанесенный ущерб.



«Все нормально! Иран выпустил ракеты по двум военным базам в Ираке. Ведется оценка понесенных жертв и ущерба. Пока все в порядке. У нас самые мощные и наиболее оснащенные вооруженные силы, чем где бы то ни было в мире, причем намного!» — прокомментировал ситуацию президент США Дональд Трамп в Twitter.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»