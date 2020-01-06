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10:37 | 8.01.2020

Фото:Telegram-канал Mach

В Иране разбился самолет со 180 пассажирами на борту

Под Тегераном потерпел крушение самолет, принадлежавший «Международным линиям Украины», на борту которого находились 180 человек. Как передает иранское агентство Tasim, Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни в Киев.

Согласно некоторым данным, падение произошло из-за технических проблем на борту авиалайнера. На место происшествия выезжали 22 машины и 2 автобуса скорой помощи, однако по данным Reuters, никто из пассажиров и экипажа не выжил.

В посольстве РФ в Тегеране выясняют, были ли на борту самолета граждане России.

На месте крушения работает следственная группа.

В Иране разбился самолет со 180 пассажирами на борту

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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