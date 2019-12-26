14:50 | 27.12.2019

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штраф в размере почти 6 тыс долларов пришлось выплатить казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air, за пролет воздушного судна над полуостровом 8 августа этого года. Штраф был наложен Госавиаслужбой Украины, передает MK.ru.

© «Вечерние ведомости»