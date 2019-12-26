Дед Мороз умер на детском празднике в Североморске

12:08 | 27.12.2019

Мужчина, который исполнял роль Деда Мороза, умер на новогоднем утреннике в одном из детских садов Североморска в Мурманской области. Дед Мороз плохо себя почувствовал в процессе раздачи подарков детям, однако они не успели понять, что произошло, и не испугались. Мужчине был 51 год.



По данному факту следственный отдел проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, имела место естественная смерть, уточнили в СКР.

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