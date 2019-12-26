Запущенные с космодрома Плесецк спутники успешно вышли на орбиту

11:59 | 27.12.2019

Спутник военного назначения и спутники связи «Гонец-М», запущенные с космодрома Плесецк в Архангельской области, успешно вышли на орбиту, сообщили в Минобороны.



Как напоминает РБК, ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи и военным спутником стартовала с космодрома Плесецк 27 декабря в 02.11 мск. Запуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС РФ.



Ранее Минобороны объявило о прекращении эксплуатации ракет «Рокот». Состоявшийся пуск стал последним в интересах Роскосмоса.

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