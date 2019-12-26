Мэр Херсона раскритиковал слова Путина об исконно русском Причерноморье

11:50 | 27.12.2019

Мэр Херсона Владимир Николаенко раскритиковал заявление Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими землями, передает РБК. По словам градоначальника, ему трудно представить, почему российский президент решил, что «прекрасное и далекое от московских болот» Причерноморье имеет отношение к России.



Градоначальник также добавил, что все остальные земли Москва отвоевала при помощи «жестокости и коварства», не соблюдая договоренности, производила кризисы внутри соседних государств, а также использовала их слабости.



19 декабря Путин, выступая на большой пресс-конференции, рассказал о решении Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые «к Украине вообще никогда не имели никакого отношения», напоминает russian.rt.com.

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