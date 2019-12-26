В Шереметьево Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетной полосы

11:44 | 27.12.2019

В Шереметьево самолёт выкатился с взлетной полосы. Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Самару, съехал передней стойкой шасси на грунт во время подготовки к взлёту. Это произошло почти сразу после того, как он отошел от терминала B, передает «Эхо Москвы». По предварительной информации, пилот не смог расчитать радиус поворота и съехал на грунт.



Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»