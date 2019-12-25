Мужчине из Новгородской области поставили диагноз беременности

15:54 | 26.12.2019

Фото: news.rambler.ru

Мужчина из Боровичей Новгородской области заявил, что в местной больнице его посчитали беременным, хотя он всего лишь пришел со сломанной рукой. Об этом он рассказал в соцсетях.



У пациента была сломана рука, но после наложения съемного гипса врачи заявили, что мужчина находится на 27 неделе беременности. Однако есть мнение, что это была всего лишь ошибка в документе.



На диагноз, написанный в документах, пациент внимания не обратил. Он узнал об этом, только когда поехал снимать гипс. В заключении заведующего травматологическим отделением Боровичской ЦРБ указано: «госпитализация для удаления металлоконструкций после родоразрешения».



Пользователи в комментариях предположили, что таким образом кто-то подшутил над коллегой при составлении эпикриза, а доктор подписал документ, не прочитав внимательно.



Местные жители также рассказали, что и с ними случалось немало курьезных историй, связанных с указанным медучреждением. Так, одного пациента выписали из больницы в состоянии клинической смерти, порекомендовали пить много воды, принимать канефрон, ношпу и провести УЗИ почек и органов малого таза.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»