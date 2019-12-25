С 1 января в России разрешат регистрировать машины в автосалонах

15:11 | 26.12.2019

В России введут новые правила государственной регистрации транспортных средств. Теперь гражданам будет разрешено регистрировать автомобили даже в автосалонах.



Согласно документу, который утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, на всей территории России установят единый порядок регистрации транспорта, в том числе присвоения и выдачи госномеров. Данные действия можно будет совершать в торговом заведении, если там будет специальный сотрудник.



Изменения вступят в законную силу с 1 января 2020 года. Единые правила призваны повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, а также снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»