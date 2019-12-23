Россиянам в этом году впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

15:30 | 24.12.2019

В этом году россияне впервые смогут увидеть новую версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Комедию покажут в Full HD качестве на «России 1». Картина, отреставрированная телеканалом, будет отличаться насыщенными цветами и четкими деталями, сообщает РБК.



Напомним, «Иронию судьбы» впервые показали 1 января 1976 года. Сегодня лента является уже традиционной для новогодних праздников.

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