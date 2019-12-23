Басманный суд по просьбе следствия продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову

15:22 | 24.12.2019

Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, передает «Интерфакс».



Сейчас Соколов находится в московском центре им. Сербского, где ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу. В Москву его перевели из петербургских «Крестов».



Как напоминает РИА «Новости», по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.

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