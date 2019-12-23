В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец «Росс»

15:19 | 24.12.2019

Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы. По данным издания «Думская», это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в нынешнем году. Корабль вооружен артиллерийскими и ракетными установками, экипаж составляют 337 моряков. Сколько дней корабль проведет в Одессе, не уточняется, отмечает lenta.ru.

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