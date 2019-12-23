В США начали расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW

15:12 | 24.12.2019

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. Концерн также подтвердил информацию о начале расследования.



Отметим, что по данным источников The Wall Street Journal, немецкий автоконцерн подозревают в намеренном завышении объемов продаж своих автомобилей.

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