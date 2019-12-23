Сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важный город Джарджаназ

15:08 | 24.12.2019

Армия Сирии взяла под свой контроль стратегически важный город Джарджаназ, сообщает РИА Новости. Населенный пункт расположен неподалеку от основной трассы Хамма–Алеппо. Отмечается, что благодаря занятию города появляется возможность установить контроль над трассой Хамма–Алеппо, которая до сих пор находилась под полным контролем террористов.

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