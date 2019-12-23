СКР задержал двоих высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

14:57 | 24.12.2019

Следственный комитет России задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, передает MK.ru. СКР ходатайствует об их аресте на два месяца. Речь идет о главе управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанта Александре Кизлыке и его заме Алексее Серебро.

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