В Крыму арестован россиянин по обвинению в государственной измене

14:51 | 24.12.2019

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. В правоохранительных органах заявили, что мужчина был этапирован для следственных действий в Москву, передает lenta.ru. Другие подробности пока не приводятся. В Лефортовском суде Москвы подтвердили, что Яцкину был продлен срок ареста на три месяца.

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