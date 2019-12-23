Российский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся напоминает на орбите с микрометеоритом

14:46 | 24.12.2019

Метеоспутник «Метеор-М» №2-2 столкнулся в космосе с микрометеоритом. В результате ЧП аппарат сменил орбиту, но специалисты снова установили контроль над спутником. Сейчас связь восстановлена, проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и данных с целевой аппаратуры.



Как напоминает РБК, микрометеориты представляют собой частицы диаметром не больше нескольких миллиметров. Иногда пробоины от микрометеоритов образуются на Международной космической станции.

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