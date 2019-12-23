Худрука московского «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

14:41 | 24.12.2019

Худрука московского «Современника» Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких, рассказал РИА Новости директор театра Игорь Попов.



О госпитализации Волчек стало известно ранее 24 декабря. Издание Baza сообщило, что режиссера доставили в больницу из-за проблем с сердцем и сейчас она находится в реанимации. По данным других СМИ, Волчек впала в кому, отмечает lenta.ru.

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