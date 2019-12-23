В Сирии боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

14:23 | 24.12.2019

В Министерстве обороны России сообщили, что вечером 22 декабря боевики с помощью беспилотников пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает iz.ru.



Как сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков отметил, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые направлялись к авиабазе с юго-востока.



Отмечается, что на данный момент авиабаза функционирует в плановом режиме, пострадавших и материального ущерба нет.

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