Председатель Совфеда Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

14:13 | 24.12.2019

Председатель Совета Федерации Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, передает iz.ru.



Она заявила, что освобождение малоимущих от уплаты НДФЛ повлечет за собой большие выпадающие доходы, которые государству придется как-то компенсировать. «Но ход обсуждения правильный», - считает Матвиенко.



Напомним, МРОТ в России составляет 12130 рублей.

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