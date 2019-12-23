В Хабаровском крае разбился первый серийный образец истребителя Су-57

14:01 | 24.12.2019

24 декабря около 12 часов по местному времени в Хабаровском крае при проведении испытательных полётов потерпел крушение новейший российский боевой самолёт Су-57. Истребитель потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, передает РИА «Новости». Летчик успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали на вертолете.



Как отмечает «Интерфакс», истребитель пятого поколения Су-57 был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным.

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