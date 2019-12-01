В России сократится число бедных за счет увеличения количества нищих

16:46 | 23.12.2019

Фото: in-news.ru

В Госдуме сообщили о том, что в России сократится количество бедных людей. Произойдет это, по словам депутата Владимира Позднякова (КПРФ), за счет увеличения нищих.



Поздняков отметил, что «никто не обещает, что в России что-то подешевеет» и напомнил о грядущих повышениях цен на следующий год. Так, планируется что в 2020 году подорожают продукты питания, услуги ЖКХ, сотовая связь, вырастут акцизы на алкоголь и сигареты и ставки на топливо.



"Количество бедных, действительно, может сократиться, потому что вырастет число нищих. А задачу бороться с нищетой президент РФ перед чиновниками не ставил", - цитирует Позднякова информагентство Regnum.



Стоит напомнить, что по итогам первого полугодия 2019 года в России за чертой бедности оказались 19,8 млн человек (13,5% населения).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»