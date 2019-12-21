Минобороны получило первый комплект новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

13:32 | 23.12.2019

«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы большой дальности С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна. Церемония передачи прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).



Напомним, что в апреле комплекс С-350 успешно прошел государственные испытания. «Витязь» должен прийти на смену устаревшим зенитным ракетным системам С-300ПС, принятым на вооружение в 1982 году, передает rg.ru.



С-350 «Витязь» способен поражать в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.

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