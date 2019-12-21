Пропавшую 16 лет назад девушку из Томска нашли в красноярской больнице

13:20 | 23.12.2019

В Красноярске волонтеры помогли найти родственников пропавшей 16 лет назад девушки. Ее нашли в одной из больниц.



Девушка пропала в Томске еще подростком. Она ушла из больницы и пропала. Каким-то образом добралась до Красноярска, где ее на улице нашли сотрудники полиции. После ее поместили в психиатрическую больницу, где она и живет последние 16 лет. Установить ее личность или найти родственников не удалось, хотя ориентировки с фотографией девочки были разосланы по всей стране.



Сейчас родственники пропавшей девушки восстанавливают ее документы, чтобы забрать ее домой.

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