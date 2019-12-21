13:09 | 23.12.2019

Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.



Отметим, что индикатор долговой нагрузки составлялся из соотношения среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.



Далее следуют Тува и Курганская область — 76 и 73 процента соответственно. Среди регионов с минимальной закредитованностью оказались Ингушетия (9,9 процента), Крым (13,9 процента), Севастополь (15,9 процента) и Дагестан (17,9 процента).

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