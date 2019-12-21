Генсек НАТО Столтенберг рассказал о готовности встретиться с Путиным

13:03 | 23.12.2019

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов лично встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий портал t-online со ссылкой на интервью генсека для агентства DPA.



«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — заявил генсек НАТО.



Столтенберг отметил, что сейчас есть сложности в отношениях между альянсом и Москвой, поэтому важно вместе сидеть за столом переговоров.

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