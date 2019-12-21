Космический корабль Starliner вернулся на землю после неудачной стыковки с МКС

12:57 | 23.12.2019

Американский космический корабль Starliner компании Boeing вернулся после неудачной стыковки с МКС и успешно приземлился в штате Нью-Мексико, передает news.ru. Спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие аппараты Starliner совершали посадку на воду.



Как напоминает gazeta.ru, Starliner был запущен с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в пятницу, 20 декабря, с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за сбоя в системе подсчета полетного времени он не смог достичь нужной точки, чтобы состыковаться с космической станцией.

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