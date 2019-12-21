На дне Балтийского моря около острова Гогланд перед визитом Путина обнаружили минное поле

12:53 | 23.12.2019

Перед визитом Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Носатов в интервью газете «Красная звезда».



«На морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — добавил он.

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