Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

12:48 | 23.12.2019

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных рабочих профессий и должностей для специалистов среднего звена. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры, передает iz.ru.



Второе место заняла профессия повара, третье — педагога профобучения и профобразования. В пятерку также вошли юристы и соцработники. Кроме того, в рейтинг попали специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи, сообщает РБК.



Отмечается, что острый дефицит кадров по востребованным профессиям (когда не хватает больше половины работников в компании) испытывают только 9,5% предприятий, уточняется в исследовании.

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