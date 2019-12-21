Власти РФ собираются потратить на «русификацию» Sukhoi Superjet 15 млрд рублей

12:39 | 23.12.2019

Минпромторг собирается направить еще 15 млрд руб. на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей, сообщает РБК. Отмечается, что проект «Сухой Суперджет Нью» инициировал Минпромторг после введения санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%.



Как сообщает lenta.ru, в 2019 году Sukhoi Superjet 100 провалил план продаж. «Гражданские самолеты Сухого» собирались реализовать 20 самолетов, однако к середине декабря удалось поставить только один борт.

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