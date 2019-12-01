В Госдуме предложили провести перепись всех действующих сим-карт в РФ

16:57 | 20.12.2019

Депутат Госдумы от ЛДПР Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу, передает russian.rt.com. Соответствующее письмо он написал главе Роскомнадзора Жарову.



Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения, сообщает РБК. При этом Чернышёв не уточнил, как именно следует реализовывать подобные инициативы.

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