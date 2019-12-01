В Москве открылось первое «МакКафе Экспресс» в отделении Сбербанка

16:50 | 20.12.2019

В Москве открылось первое «МакКафе Экспресс» в новом формате обслуживания в отделении Сбербанка в доме 16 по Новослободской улице. Там можно выпить кофе и заказать доставку еды из McDonald's через Delivery Club, передает «Интерфакс».



«Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем этот эксперимент с McDonald's», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, кофе в отделениях банка станет самым дешевым в Москве.

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