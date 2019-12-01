Россия и мир
16:50 | 20.12.2019
В Москве открылось первое «МакКафе Экспресс» в отделении Сбербанка
«Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем этот эксперимент с McDonald's», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, кофе в отделениях банка станет самым дешевым в Москве.
© «Вечерние ведомости»
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