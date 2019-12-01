В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

12:55 | 20.12.2019

Российский суд впервые осудил владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров, передает MK.ru. Жителя Московской области Станислава Сайгина условно осудили на два года. Фигуранта дела признали виновным в нарушении авторских прав, сообщила компания Group-IB.



По данным организации, осуждённый владел тремя нелегальными киносайтами и десятками их зеркал. Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала больше десяти тысяч наименований. Там выкладывались, в том числе, новые фильмы и сериалы.

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