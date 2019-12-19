Россия и мир
12:33 | 20.12.2019
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате
Он отметил, что демократам в Палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев. Президент уверен, что у представителей Демократической партии нет никаких доказательств его вины, передает «Эхо Москвы».
Как напоминает РБК, 19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» отдали свои голоса 230 законодателей, против высказались 197. Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности или признать обвинения и сместить с поста президента.
Демократы обвиняют Трампа в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:16 | 20.12.2019
В Свердловской области осудили псевдостроителя бань
11:47 | 20.12.2019
Мотивацией для выплаты долга Екатеринбургской организацией стало ее появление на сайте приставов
11:28 | 20.12.2019
В Екатеринбурге тестируют Рунет
11:10 | 20.12.2019
Свердловская прокуратура заблокировала сайты, на которых продавались дипломы об окончании учебных заведений
10:44 | 20.12.2019
На Объездной в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля
10:22 | 20.12.2019
Школьники Екатеринбурга стали виновниками двух ДТП
10:01 | 20.12.2019
В столице Урала снова пробки из-за непогоды
09:45 | 20.12.2019
В Свердловской области сгорел частный дом
09:26 | 20.12.2019
Свердловчане самостоятельно разыскивают тело утонувшего рыбака
22:23 | 19.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» на матче в Екатеринбурге
20:20 | 19.12.2019
Свердловчанину, виновному в нарушении ПДД, из-за которого погибли 4 человека, назначили 5 лет колонии
20:01 | 19.12.2019
В Екатеринбурге по проспекту Космонавтов разлилась холодная вода
19:50 | 19.12.2019
В Белоярском полицейские попытались «отмазать» от наказания мужчину, напавшего на участкового
19:42 | 19.12.2019
После пресс-конференции президента Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что в Екатеринбурге появится вторая ветка метро
19:18 | 19.12.2019
21 век на дворе: в Алапаевске МУП закупает дрова на 3,6 миллиона рублей
19:17 | 19.12.2019
Новое тепло Прикамья
18:44 | 19.12.2019
В микрорайоне Академический Екатеринбурга открылось новое здание детсада
18:40 | 19.12.2019
Максим Решетников: «Главы территорий лично отвечают за реализацию нацпроектов в муниципалитетах»
18:18 | 19.12.2019
Во всех районах Перми готовятся к открытию ледовые городки
18:13 | 19.12.2019
В Перми назвали имена «Тренеров года»
18:11 | 19.12.2019
Для удобства жителей и гостей Перми изменен режим работы ярмарок
18:05 | 19.12.2019
Благодаря поддержке краевых властей вдвое больше больных детей получат помощь нянь фонда «Дедморозим»
17:44 | 19.12.2019
Телевизионный фильм «Два берега» получил первый рибейт от Пермского края
17:39 | 19.12.2019
Новый детский сад в центре Перми годов к лицензированию
16:53 | 19.12.2019
Жители Екатеринбурга смогут привиться от гриппа в торговых центрах
16:30 | 19.12.2019
72 % свердловчан смотрят «ОТВ»
16:23 | 19.12.2019
Путин ответил на жалобы врачей из Екатеринбурга
15:58 | 19.12.2019
На севере Свердловской области начальника следствия уволили за непресечение незаконной рыбалки
15:51 | 19.12.2019
В Свердловскую область придут сильные снегопады и метели. Дорожники выпустили предупреждение для водителей
15:29 | 19.12.2019
Энергоэффективные решения для пермских муниципалитетов
15:26 | 19.12.2019
В Верхней Пышме огласили приговор экс-председателю думы Среднеуральска и ее дочери
15:00 | 19.12.2019
Сотрудники почты на Урале отравились неизвестным веществом, когда разбирали посылки
14:37 | 19.12.2019
В Нижнем Тагиле трамваи будут работать всю новогоднюю ночь