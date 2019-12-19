12:33 | 20.12.2019

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате. «Я хочу немедленного процесса», — написал Трамп в своём Twitter.



Он отметил, что демократам в Палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев. Президент уверен, что у представителей Демократической партии нет никаких доказательств его вины, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает РБК, 19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» отдали свои голоса 230 законодателей, против высказались 197. Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности или признать обвинения и сместить с поста президента.



Демократы обвиняют Трампа в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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