Жители Москвы в Карелии сбросили с вертолета Mercedes-Benz Gelandewagen

12:09 | 20.12.2019

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего». Причиной поступка стал спор между мужчинами на крупный контракт. Проигравший рискнул своим автомобилем, который, по условиям пари, и скинули с высоты. Разбитый автомобиль 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом.

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