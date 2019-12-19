Сотрудники ГИБДД могут получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

12:05 | 20.12.2019

Сотрудники ГИБДД могут получить право осматривать всех водителей на алкоголь и наркотики. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Министерство внутренних дел. Нововведение позволит инспекторам проверять автомобилистов даже без видимых признаков опьянения, таких как запах, нарушение речи, неустойчивость.



Как пояснили издание в пресс-службе МВД, речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использовать бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД бумажный тест для экспресс-анализа слюны на наркотики.



По данным газеты, новая проверка будет предварительной. Для нее не будут нужны протокол и понятые. Как отмечается, водители будут вправе отказаться от данной проверки без последствий.

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