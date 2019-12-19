Леонид Слуцкий стал главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин»

11:53 | 20.12.2019

Леонид Слуцкий назначен на должность главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин», сообщили в пресс-службе клуба. Работу в Казани Слуцкий назвал новым вызовом и уже ознакомился с базой двукратных чемпионов страны. При этом спортивным директором клуба стал многолетний соратник специалиста Олег Яровинский, передает russian.rt.com.



В конце ноября Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после того, как клуб проиграл пять матчей подряд. Ранее Слуцкий возглавлял английский «Халл», напоминает «Эхо Москвы».



Напомним, что по итогам 19-ти туров казанцы занимают 13-е место в таблице РПЛ.

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