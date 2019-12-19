Задержана корреспондент Telegram-канала Baza, писавшая про стрельбу на Лубянке

11:45 | 20.12.2019

Сотрудниками ФСБ и СКР задержана корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина, писавшая о вчерашней стрельбе на Лубянке, и успевшая встретиться с семьёй стрелка до прибытия к нему домой следственной группы. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Baza.



«Анна еще до прибытия следственной группы успела встретиться с семьей «стрелка с Лубянки» Евгения Манюрова. По следам ее разговора с матерью Евгения мы опубликовали материал. Когда следственная группа зашла в квартиру, в ней еще находилась наш корреспондент Анна. Вскоре после этого она перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе выключила телефон. С 3 часов ночи связаться с ней не удается», —говорится в сообщении.



Сотрудники издания Baza обратились к представителям СКР и ФСБ с требованием отпустить Никитину, или дать ей возможность встретиться с адвокатом.



Напомним, 19 декабря в районе 18:00 (мск) у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Первоначально СМИ, со ссылкой на официальные данные Центра общественных связей ФСБ, сообщали, что нападавших было трое, двое из них были ликвидированы в здании ФСБ. Позже, со ссылкой на тот же ЦОП, средства массовой информации сообщили, что нападавший был один, его убили. Личность нападавшего, по заявлению ЦОП, устанавливается. Кроме того в ЦОП опровергли информацию о том, что нападавший проник в здание ФСБ.



По сообщению Минздрава, в результате стрельбы пострадали пять человек, двое силовиков находятся в крайне тяжелом состоянии. Кем являются остальные раненые, в ведомстве не уточнили.



В ФСБ заявили, что во время стрельбы погиб сотрудник их ведомства. Судя по всему, это и был тот самый сотрудник ГИБДД, о котором сообщали СМИ.



По факту стрельбы СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).



Позже стало известно, что стрелком оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, ранее, до 2015 года, занимавшийся бизнесом по консультированию в области коммерческой деятельности в Подольске. Эта информация подтверждается в базе СПАРК. Позже Манюров трудился в разных ЧОПах, кроме того увлекался стрельбой.



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