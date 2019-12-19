В Москве неизвестные открыли стрельбу по зданию ФСБ

20:58 | 19.12.2019

Фото: телеграм-канал Baza

В центре Москвы возле здания ФСБ на Лубянке неизвестные открыли стрельбу, об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Сотрудники полиции укрывались от автоматных очередей за автомобилем. Позже в Москве ввели план «Крепость».



По предварительным данным, ранены три человека, один из них скончался. Также есть информация, о том, что в ходе происшествия погибли четверо, однако официально она не подтверждена.



Одним из пострадавших от выстрелов стал 32-летний Илья Фисенко. Об именах остальных пострадавших пока что не сообщается.



Следует отметить, что завтра, 20 декабря, в России отмечается День сотрудника органов государственной безопасности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»