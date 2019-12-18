На Чукотке начала работу первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

16:29 | 19.12.2019

На Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Об этом сообщает концерн «Росэнергоатом». В концерне заявили, что это историческое событие не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.



Станция будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона. Также она может использоваться для опреснения морской воды. ПАТЭС заменит отслужившую срок Билибинскую АЭС. В 2020 году станцию предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию, передает life.ru.

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