Россия и мир
16:20 | 19.12.2019
Россияне назвали лучшим фильмом 2019 года «Мстители: Финал»
Сериалом года российские зрители назвали драму «Чернобыль». На втором месте - криминальная комедия «Почему женщины убивают», на третьем - «Любовь, смерть и роботы», передает rg.ru.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:53 | 19.12.2019
Жители Екатеринбурга смогут привиться от гриппа в торговых центрах
16:30 | 19.12.2019
72 % свердловчан смотрят «ОТВ»
16:23 | 19.12.2019
Путин ответил на жалобы врачей из Екатеринбурга
15:58 | 19.12.2019
На севере Свердловской области начальника следствия уволили за непресечение незаконной рыбалки
15:51 | 19.12.2019
В Свердловскую область придут сильные снегопады и метели. Дорожники выпустили предупреждение для водителей
15:29 | 19.12.2019
Энергоэффективные решения для пермских муниципалитетов
15:26 | 19.12.2019
В Верхней Пышме огласили приговор экс-председателю думы Среднеуральска и ее дочери
15:00 | 19.12.2019
Сотрудники почты на Урале отравились неизвестным веществом, когда разбирали посылки
14:37 | 19.12.2019
В Нижнем Тагиле трамваи будут работать всю новогоднюю ночь
14:36 | 19.12.2019
Депутатов думы Екатеринбурга вновь собирают на заседание. В повестке вопрос, за которым пристально следит прокуратура
14:08 | 19.12.2019
В Екатеринбурге задержали участника протестов в сквере у Театра драмы, чтобы вручить повестку на допрос
13:48 | 19.12.2019
Свердловские борцы с «оборотнями в погонах» отметили 24 –летие со дня создания службы УСБ
13:41 | 19.12.2019
Прокуратура ЦВО назвала причину аварийной посадки Ан-12 в Кольцово
13:19 | 19.12.2019
Под Первоуральском ликвидировали свалку древесных отходов
13:15 | 19.12.2019
Комиссия по ПЗЗ Перми рассмотрела заявление об изменении параметров строительства в микрорайоне Красные казармы
13:13 | 19.12.2019
Под Каменском-Уральским школу и детсад закрыли на карантин из-за неизвестной болезни
13:07 | 19.12.2019
В Прикамье готовится законопроект о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей
12:58 | 19.12.2019
В Екатеринбурге изменен маршрут автобуса №054
12:53 | 19.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков узнать больше о Рождестве в Европе
12:43 | 19.12.2019
Пермяки могут приобрести новогоднюю елку в лесничествах
12:36 | 19.12.2019
Экс-глава транспортного комитета Екатеринбурга обвиняется в коррупции
11:59 | 19.12.2019
В Режевском городском округе сгорел дом сторожа
11:45 | 19.12.2019
В Нижнем Тагиле сгорел частный дом
11:30 | 19.12.2019
Свердловские чиновники будут особо внимательно следить за пресс-конференцией Владимира Путина
11:18 | 19.12.2019
Чиновники продолжают заниматься скверами Екатеринбурга
10:58 | 19.12.2019
В Краснотурьинске охотник случайно застрелил товарища
10:38 | 19.12.2019
В ДТП в Екатеринбурге пострадали двое подростков
10:17 | 19.12.2019
В Каменске-Уральском ночью горели две дорогие иномарки
10:15 | 19.12.2019
В Екатеринбурге увольняют сотрудников кинотеатра «Салют»
09:34 | 19.12.2019
В Екатеринбурге пропал мужчина
22:11 | 18.12.2019
Возле ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге затопило улицу