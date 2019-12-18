Россияне назвали лучшим фильмом 2019 года «Мстители: Финал»

16:20 | 19.12.2019

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала последняя часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал», следует из результатов рейтинга «Кино Mail.ru». На второй позиции разместился «Джокер» Тодда Филлипса, а на третьей — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. На четвертом месте - картина Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», на пятом - «Аладдин» Гая Ричи.



Сериалом года российские зрители назвали драму «Чернобыль». На втором месте - криминальная комедия «Почему женщины убивают», на третьем - «Любовь, смерть и роботы», передает rg.ru.

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