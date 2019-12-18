Россия и мир
16:05 | 19.12.2019
Путин считает, что принимать новую Конституцию не следует
При этом Путин назвал фундаментальной и неприкосновенной только первую главу основного закона страны. Остальное, по его словам, «можно менять», передает «Эхо Москвы».
По словам Путина, внести изменения можно по поводу президентского срока. «Что можно было бы сделать по поводу сроков — это отменить оговорку «подряд», - заявил Путин.
© «Вечерние ведомости»
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