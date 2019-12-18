Путин считает, что Ленин строил советское государство с ошибками

15:58 | 19.12.2019

Ленин допустил огромную ошибку при построении советского государства, считает Путин. Об этом он заявил на 15-й ежегодной большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в московском Центре международной торговли.



«С позиции сегодняшнего опыта понимаю, что кроме идеологических составляющих есть еще и геополитические. Они не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано. Партия начала разваливаться, и страна за ней посыпалась. Это ошибка», — сказал Путин.



Кроме того, говоря о том, как быть с телом Ленина, Путин заявил, что его «не нужно трогать».

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