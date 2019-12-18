Россия расширила санкции в отношении Украины

13:40 | 19.12.2019

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых из Украины запрещен. Об этом говорится в постановлении, опубликованном сайте портала правовой информации. Документ подписал премьер-министр Медведев, передает lenta.ru.



В список попали кукурузный крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы центрального отопления и котлы. Кроме того, к провозу запрещены медицинские воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, спринцовки, жгуты, пробки, грелки и судна, сообщает iz.ru.



Кроме того, расширен список граждан Украины, против которых действуют санкции. В документ внесены еще десять фамилий, таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

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