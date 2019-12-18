Американские сенаторы пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока-2»

13:16 | 19.12.2019

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», о риске «сокрушительных и фатальных» санкций со стороны США, передает РИА «Новости». В письме в адрес компании говорится, что Allseas рискует существенно снизить стоимость своих акций и утратить финансовую жизнеспособность.



Сенаторы утверждают, что в контракте Allseas с «Газпромом» должна была быть прописана возможность выхода из проекта в случае санкций, сообщает РБК.

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