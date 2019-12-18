РФ рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

12:58 | 19.12.2019

Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), передает РБК. В докладе экспертов отмечается, что Россия не является крупным центром отмывания преступных доходов. Она их источник. Значительная часть этих денег отмывается за рубежом.



Как напоминает РИА «Новости», FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. С 2004 года в деятельности организации от имени России участвует Росфинмониторинг.

© «Вечерние ведомости»